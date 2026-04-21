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Georges Mikautadze : «Cherki est meilleur que Yamal»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp

Ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais parti jouer en Liga, du côté de Villarreal, Georges Mikautadze a pu côtoyer Rayan Cherki et défier Lamine Yamal. Et selon l’attaquant du Sous-marin jaune, son ancien partenaire chez les Gones est meilleur que la pépite espagnole du FC Barcelone.

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«Quand tu es footballeur, tu aimes bien voir ce genre de joueurs jouer. (…) Cherki est meilleur que Yamal. Cherki c’est Cherki, il joue des deux pieds et Yamal il n’a pas trop ça même s’il utilise son pied droit. Cherki, il est ambidextre, il a la vision, il marque, il peut faire marquer, il peut tirer les coups de pied arrêtés, il peut tout faire», a-t-il déclaré dans un documentaire diffusé par Canal+.

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