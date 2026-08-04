L’Inter Milan et le Bayer Leverkusen passent à l’offensive pour Moussa Diaby

Déjà intéressé par Moussa Diaby l’hiver dernier, l’Inter Milan a formulé une première offre de 20 millions d’euros pour récupérer l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, selon nos informations. Leverkusen est par ailleurs aussi dans la partie dans ce dossier et a fait une offre équivalente aux champions d’Italie en titre. Deux propositions qui ont toutefois été rejetées par Al-Ittihad, qui en réclame davantage afin de laisser filer l’un des éléments importants de son effectif. Des discussions sont encore en cours entre toutes les parties. Toujours d’après nos échos, Moussa Diaby s’était mis d’accord avec Sunderland pour une venue cet été. Mais le transfert n’a finalement pas pu se concrétiser en raison de problèmes liés à l’obtention des points nécessaires pour évoluer sur le sol anglais.

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❗️Le Bayer Leverkusen et l'Inter Milan ont chacun transmis une offre à Al-Ittihad pour Moussa Diaby, avoisinant les 20 M€. Pas encore d'accord. Discussions en cours entre les parties.



➡️ Excl details: Sunderland avait bouclé l'arrivée du Français, mais le… pic.twitter.com/MnDDfBmOQz — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2026

Pour obtenir un permis de travail (GBE) et évoluer en Angleterre, un joueur étranger doit totaliser au moins 15 points. Ceux-ci sont notamment attribués en fonction de son temps de jeu en club et en sélection, du niveau du championnat dans lequel il évolue, des performances de son équipe et/ou de sa participation aux compétitions continentales. Dans le cas de Moussa Diaby, son passage en Saudi Pro League, moins valorisé dans le barème britannique que les grands championnats européens, et son faible nombre d’apparitions récentes avec les Bleus ne lui ont pas permis d’atteindre le total requis. Le Benfica Lisbonne suit également de près son cas. Alors que le joueur a lui repris l’entraînement avec Al-Ittihad depuis plusieurs jours désormais, son avenir pourrait s’écrire loin du club saoudien dans les prochaines semaines.