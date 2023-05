L’OM en remet une couche sur l’arbitrage après la sanction de Payet

La suite après cette publicité

Ce samedi, l’OM se déplace à Lille dans une rencontre cruciale pour la quête de la deuxième place des Phocéens en Ligue 1. Quinze jours auparavant, les ouailles d’Igor Tudor se rendaient déjà dans le nord de la France. Dans une rencontre explosive à Lens, un concurrent direct, les nerfs ont alors lâché chez certains joueurs. C’est ainsi qu’une altercation a éclaté suite à un tir de Facundo Medina vers le banc marseillais. Impliqué, Dimitri Payet s’est rendu coupable d’une gifle sur Yannick Cahuzac qui a été révélé via revisionnage des images du diffuseur de la rencontre. Alors qu’il était passé entre les gouttes pendant le match, à la différence de l’ancien Bastiais qui a été exclu, l’ancien de West Ham a finalement été auditionné par la commission de discipline de la LFP. Mercredi soir, cette dernière se réunissait et a eu la main lourde contre le milieu de 36 ans : «Trois matchs fermes de suspension et deux matchs avec sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 00h00.»

Une décision qui n’empêche pas au finaliste de l’Euro 2016 de jouer face à son ancien club nordiste demain mais qui sonne le glas de sa saison par la suite. Une fin regrettable qui fait enrager un bon nombre de ses coéquipiers et des fans de l’OM. Interrogé sur la situation, Igor Tudor a également réagi à la décision des instances du football français ce vendredi en conférence de presse : «Ce sont les règles françaises. Il y a les jaunes, les rouges, certaines décisions peuvent évoluer après le match. C’est différent de là où j’ai déjà évolué. On a le jaune le rouge les commissions, c’est différent de là où j’ai pu évoluer. On a tous des yeux, on a vu ce qui s’est passé. S’ils utilisent la vidéo de cette manière, l’important, c’est qu’ils le fassent tout le temps. Cette suspension, ça veut sûrement dire que c’est son dernier match. J’espère qu’il fera un bon match et que tout se passe bien.»

Rongier s’insurge contre l’arbitrage

L’incompréhension marseillaise envers l’arbitrage ne date pas d’aujourd’hui. Il y a peu, l’OM avait publié un communiqué faisant état de son dissentiment envers de nombreuses décisions arbitrales qui ont, d’après eux, impacté le club marseillais cette saison en championnat. Dans ce même état d’esprit, Valentin Rongier avait également pris la parole envers l’injustice ressentie par les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Présent également en conférence de presse ce vendredi, l’ancien Nantais est d’abord revenu sur la suspension de son aîné : «C’est toujours compliqué d’avoir un coéquipier suspendu, qui plus est Dim. Y’a une sanction qui a été prononcé et je pense qu’il y aura un recours. Je ne vais rien dire de plus. C’est sûr que ça va être dur de se passer de lui pour la fin de saison, mais on sera là et on ne le lâchera pas. On sera là pour lui remonter le moral.»

Relancé sur la question des décisions arbitrales de la saison à l’encontre de l’OM, le capitaine marseillais a remis une pièce dans le distributeur et n’a pas fait dans le détail pour donner son avis : «Je me suis exprimé là-dessus et le club aussi. Je répète, mais être arbitre est un métier compliqué car tout va vite, les joueurs ont du vice. Maintenant, oui, j’ai le sentiment sur certains matchs qu’il y a des situations qui vont souvent en notre défaveur. Ça s’est répété plusieurs fois.» C’est dans ce climat austère envers le corps arbitral que Marseille se déplace à Lille ce samedi. Une rencontre durant laquelle l’arbitrage sera scruté plus que jamais par les actuels troisièmes de Ligue 1.