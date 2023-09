OM : la statistique très flatteuse de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille n’a plus d’entraîneur depuis hier. En effet, Marcelino a quitté le navire. Il a été remplacé par Pancho Abardonado. Mais ce dernier n’est qu’un intérimaire. L’OM va devoir trouver un nouvel homme fort pour son banc et peut-être aussi pour le poste de président, puisque Pablo Longoria a pris du recul et n’a pas encore pris de décision concernant son avenir.

Outre ses talents de recruteurs, l’Espagnol est aussi le président de l’OM qui a connu le plus de succès en championnat de France. En effet, Stats du foot explique que Marseille «a remporté 54,3% de ses matchs en Ligue 1 sous Pablo Longoria (51/94 matchs)». Il s’agit du «meilleur ratio de l’histoire pour un président avec le club phocéen dans l’élite». Son départ ne serait donc pas à une très bonne nouvelle.