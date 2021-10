Liga : l'Atlético de Madrid écrase le Betis Séville et renoue avec la victoire

La douzième journée de Liga se poursuivait ce dimanche avec un choc de haut de tableau. L'Atlético de Madrid (6e, 19 pts) recevait le Betis Séville (4e, 21 pts). Les Colchoneros, qui ont une rencontre en retard à jouer contre Grenade, restaient sur deux matches nuls consécutifs en championnat face à la Real Sociedad (2-2) et Levante (2-2). Les Verdiblancos avaient enchaîné trois succès d'affilés, à Alavés (0-1), puis lors des réceptions du Rayo Vallecano (3-2) et de Valence (4-1). Diego Simeone avait choisi un 3-4-3 pour cette rencontre, avec un trio Griezmann-Suarez-Correa en attaque. Manuel Pellegrini avait lui opté pour un 4-2-3-1 sans Fekir, qui débutait sur le banc. Pas de round d'observation, Carvalho mettait Oblak à contribution dès la première minute du match d'une frappe puissante. Les Rojiblancos répondaient par l'intermédiaire de Giménez sur corner (3e). Griezmann (10e), puis Correa (11e) tentaient également leur chance, sans succès.

Depuis la droite de la surface, l'international français butait une nouvelle fois sur Bravo, impérial cet après-midi (18e). Le déclic venait de Carrasco, l'ancien monégasque éliminait Montoya d'un crochet du pied droit, avant de tromper le gardien sévillan d'une frappe puissante du gauche sous la barre transversale (1-0, 26e). L'Atlético continuait de pousser et prenait deux buts d'avance au retour des vestiaires. Sur un corner frappé par Griezmann, Pezzella marquait contre son camp (2-0, 63e). Lancé en profondeur par Carrasco, Félix inscrivait le troisième but des Rojiblancos (3-0, 80e). Sous une pluie diluvienne, le score n'évoluait plus et les Colchoneros remportaient leur sixième victoire de la saison. Ce succès leur permet de monter à la quatrième place au classement, avec un point de plus que leur adversaire du jour. Lors de la prochaine journée, l'Atlético de Madrid ira à Valence, tandis que les Verdiblancos recevront le Séville FC pour le derby sévillan.

