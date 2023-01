Le LOSC blinde Benjamin André

Il est l’un des cadres du LOSC depuis son arrivée contre 7 millions d’euros à l’été 2019 en provenance du Stade Rennais : le milieu de terrain français Benjamin André a prolongé ce jeudi soir son contrat avec le club nordiste, et ce pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Il a déjà porté le maillot des Dogues à 139 reprises (5 buts - 7 passes décisives), participant notamment au titre de Champion de France lors de la saison 2020-2021.

« Le LOSC obtient aujourd’hui la prolongation de l’un de ses éléments majeurs. Un symbole fort de la confiance et de l’attachement qui existe entre le club et son joueur. Le LOSC est heureux et fier de pouvoir continuer à bâtir son projet et son avenir en pouvant compter et s’appuyer sur un joueur et un homme de la qualité de Benjamin André. Benjamin André est un vrai Dogue, et il le restera ! », peut-on lire dans le communiqué du LOSC.

