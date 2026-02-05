Menu Rechercher
Commenter 37
Liga

La punchline d’un journaliste espagnol sur Mbappé et Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp

C’est un débat qui déchaîne les passions outre-Pyrénées. Qui de Kylian Mbappé ou de Lamine Yamal est le meilleur joueur du championnat espagnol ? Sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, le journaliste pro-Madrid Edu Aguirre a tenu des propos assez forts, mettant, selon lui, fin au débat.

La suite après cette publicité

« Mbappé est 10 fois meilleur que Lamine Yamal. Depuis qu’il est arrivé en Espagne, il est 10 fois au-dessus. On l’a vu dans les grands matchs, dans les matchs les moins importants, au quotidien. Sans Mbappé, le Real Madrid serait en Conference League. Lamine Yamal a été absent trois mois, je ne sais pas combien de matchs sans marquer en Liga, et ça n’a rien changé », s’est emporté le journaliste, suscitant des réactions assez fortes sur le plateau où la majorité des intervenants ne semblait pas d’accord avec son argumentaire…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (37)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Lamine Yamal
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier