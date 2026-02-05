La punchline d’un journaliste espagnol sur Mbappé et Lamine Yamal

C’est un débat qui déchaîne les passions outre-Pyrénées. Qui de Kylian Mbappé ou de Lamine Yamal est le meilleur joueur du championnat espagnol ? Sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, le journaliste pro-Madrid Edu Aguirre a tenu des propos assez forts, mettant, selon lui, fin au débat.

« Mbappé est 10 fois meilleur que Lamine Yamal. Depuis qu’il est arrivé en Espagne, il est 10 fois au-dessus. On l’a vu dans les grands matchs, dans les matchs les moins importants, au quotidien. Sans Mbappé, le Real Madrid serait en Conference League. Lamine Yamal a été absent trois mois, je ne sais pas combien de matchs sans marquer en Liga, et ça n’a rien changé », s’est emporté le journaliste, suscitant des réactions assez fortes sur le plateau où la majorité des intervenants ne semblait pas d’accord avec son argumentaire…