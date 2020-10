LdC, PSG : Danilo Pereira disponible pour le match contre MU

Le retour de la Ligue des Champions approche ! Ce mardi, la 1ère journée de la phase de poules de la C1 2020/21 va débuter et le Paris Saint-Germain va notamment accueillir Manchester United dans un Parc des Princes à huis clos. Et un nouveau casse-tête se profile pour Thomas Tuchel, plusieurs joueurs étant absents à cause de blessures ou de Covid-19.

Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Selon Le Parisien, le milieu portugais Danilo Pereira, positif au coronavirus avec sa sélection, sera disponible pour cette rencontre européenne. De retour à l'entraînement ce dimanche, le joueur de 29 ans a été testé négatif cette fois-ci. Une bonne nouvelle pour les Parisiens, qui vont devoir passer de nouveaux tests Covid ce lundi.