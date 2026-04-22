Facundo Medina dézingue le vestiaire de l’OM !

«Medina a tellement de personnalité qu’il peut jouer partout, voire gardien et avant-centre.» Dès le mois d’août, Roberto De Zerbi avait encensé le caractériel Facundo Medina. Il était le chaînon manquant de cette défense trop instable la saison passée. Malheureusement pour lui, l’entraîneur italien n’a pas pu profiter tout de suite des qualités du défenseur polyvalent. Blessé contre l’Ajax en Ligue des Champions fin septembre, il n’a pu revenir que début janvier, un gros mois avant le départ du technicien. Son retour n’a pas coïncidé non plus avec une régularité des résultats de l’OM. Il n’empêche, le joueur prêté avec option d’achat par Lens n’a pas la langue dans sa poche.

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Le gaucher n’a pas aimé les matchs des dernières semaines, encore moins les comportements de certains au sein du vestiaire et il ne s’est pas privé pour le dire sur les ondes de RMC ce mercredi. «Évidemment qu’en ce moment, on est à moitié triste ou en colère par rapport à l’attitude de certains joueurs. On n’est pas bête, on n‘est pas stupide, on est humain, on a des sentiments», affirme-t-il, rappelant les critiques émises par Medhi Benatia après le match de Lorient samedi dernier. Plus que la défaite, c’est une nouvelle fois l’investissement des joueurs qui pose question. Suspendu au Moustoir, Medina a tout de même fait le déplacement, et a même pris la parole à la pause pour secouer ses coéquipiers.

«Je l’ai dit en face à certains joueurs»

«Je l’ai dit en face à certains joueurs, je ne vous dirai pas qui par respect, mais là on parle de joueurs - et je vais m’inclure dedans! - qui ont beaucoup d’expérience, poursuit l’Argentin de 26 ans. Certains jouent en sélection, sont champion du monde, champion d’Europe, chacun sait ce qu’il donne sur le terrain et ce qu’il a dans sa tête. Et qui n’a pas été à la hauteur, qui n’a pas fait le bon geste qui ne s’est pas battu qui n’a pas réclamé un carton jaune…» Geronimo Rulli a succédé à son compatriote dans le vestiaire dans le Morbihan. Lui aussi a essayé de réveiller le groupe, sans grand succès vu la prestation d’ensemble. Une qualification en Ligue des Champions en fin de saison est compromise.

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C’est pourtant l’objectif du club et d’un effectif construit pour ça. Medina en appelle à la mobilisation générale avant les 4 derniers matchs. «"Tu veux être avec moi?, interpelle-t-il. Tu vas me la faire à l’envers ou on va à la guerre ensemble? Si t’as de l’ambition et de l’amour-propre, n’oublie pas que là maintenant tu es ici à Marseille".» À l’entendre, il lui suffira d’avoir quelques soutiens dans le vestiaire et le reste suivra. «Moi si j’ai trois, quatre, ou cinq joueurs qui sont avec moi, c’est contagieux, vamos, on y va ensemble. Car j’ai envie de jouer la Ligue des champions la saison prochaine et je veux qu’on respecte mon club et ce maillot.» Et si le salut de l’OM passait par le leadership de Facundo Medina ?