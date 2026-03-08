Nobel Mendy : « la Coupe du monde, c’est un rêve de gamin et un objectif clair dans ma tête »

Malgré un effectif souvent composé de joueurs expérimentés et une concurrence importante en Liga, certains jeunes talents parviennent à se frayer un chemin vers le plus haut niveau. C’est le cas de Nobel Mendy, défenseur sénégalais prêté au Rayo Vallecano, qui poursuit une progression constante depuis plusieurs années. Formé en France, notamment au Paris FC où il a fait ses premières armes dans le monde professionnel, le joueur de 21 ans incarne ce profil de défenseur moderne que recherchent de plus en plus les clubs européens : solide physiquement, à l’aise balle au pied et capable de participer à la construction du jeu. Le défenseur de 21 ans s’est notamment illustré face à des cadors du championnat.

Buteur contre l’Atlético de Madrid et auteur d’une prestation remarquée face au Real Madrid, Mendy démontre qu’il n’est pas impressionné par le très haut niveau. Une montée en puissance qui confirme l’impact immédiat de son arrivée dans la capitale espagnole. Pourtant, quelques mois plus tôt, sa situation était bien plus incertaine. Après son passage au Real Betis, le défenseur sénégalais a connu un été agité sur le marché des transferts. Un départ vers le PSV Eindhoven semblait proche avant d’échouer au dernier moment, tandis que les Rangers FC s’étaient également positionnés sur son profil. Une période mouvementée que le joueur assure avoir traversée avec sérénité. « J’étais confiant de mes qualités. J’attendais juste un challenge pour pouvoir démontrer mes qualités. Cette période instable, je l’ai bien vécue. J’attendais simplement une opportunité et j’en ai profité pour bien me préparer physiquement », explique-t-il.

Une adaptation express au Rayo

Finalement, c’est au Rayo Vallecano que l’opportunité s’est présentée. Et l’intégration du défenseur sénégalais s’est faite à grande vitesse, notamment grâce à certains repères déjà présents dans le vestiaire madrilène. La présence de son compatriote Pathé Ciss a facilité ses premiers pas au sein de l’effectif. « Mon adaptation au Rayo s’est très bien passée. J’ai eu l’aide de Pathé que je connaissais déjà. On est tous les deux Sénégalais donc ça m’a facilité les choses. Il y a aussi des joueurs français qui m’ont aidé et les joueurs m’ont tous très bien accueilli », raconte-t-il.

Son acclimatation a également été facilitée par sa connaissance de l’environnement espagnol. « Vu que j’étais déjà en Espagne et que je parlais la langue espagnole, ça a été plus facile », poursuit-il. Mais au-delà de l’accueil dans le vestiaire, la confiance accordée par son entraîneur a aussi joué un rôle déterminant. « J’ai eu aussi un coach qui m’a énormément aidé. Il me donne beaucoup de confiance et ça m’a aidé à être décisif rapidement », explique le défenseur.

Les coulisses d’une ascension

Derrière les prestations remarquées en Liga se cache un travail de l’ombre colossal. Son entourage décrit un profil qui ne laisse rien au hasard : « C’est un garçon très assidu et très rigoureux au quotidien. Il est bien élevé, respectueux, ambitieux et toujours très jovial. Dans un vestiaire, c’est vraiment un élément moteur positif, car il a le contact facile, il est très "friendly". C’est quelqu’un qui amène de la bonne énergie au groupe. » Mais cette réussite n’est pas tombée du ciel. Mendy a dû batailler à chaque étape, de la Normandie au FC Mantois, puis le Paris FC avant de rejoindre le Real Betis.

« Le Betis est un club du top espagnol. Cette expérience lui a énormément apporté. Il a appris l’exigence du très haut niveau en côtoyant des joueurs internationaux et en travaillant avec un entraîneur expérimenté comme Manuel Pellegrini. » C’est d’ailleurs lors de son passage à Séville que le déclic de la discipline s’est opéré. « Il a appris cette exigence au fil du temps. Sa première année au Betis a été une année d’adaptation. C’est lors d’un match de Ligue Europa contre la Fiorentina qu’il a vraiment compris ce qu’exige le très haut niveau. Il s’est mis au diapason et a compris que pour atteindre ce niveau, il fallait mettre en place un cadre de travail très strict. Honnêtement, nous savions qu’il allait exploser. Les qualités, il les avait déjà. Il fallait simplement qu’on lui donne l’opportunité de les exprimer. »

Dans un championnat où évoluent certaines des plus grandes stars du football mondial, Mendy préfère toutefois rester concentré sur son propre jeu plutôt que sur les noms qu’il affronte chaque week-end. « En Espagne, il y a énormément de très grands joueurs. On connaît tous les noms : Mbappé, Vinicius, Yamal… Moi j’essaie de faire abstraction par rapport à ça et de me concentrer sur mes qualités à moi et d’être à fond à chaque match », assure-t-il. Une mentalité qui lui permet aujourd’hui de s’illustrer dans les grands rendez-vous et de confirmer, semaine après semaine, qu’il peut exister au plus haut niveau du football espagnol.

Le Sénégal et la Coupe du monde en ligne de mire

En parallèle de sa progression en club, Nobel Mendy garde également un objectif clair en tête : s’imposer avec la sélection sénégalaise. Né au Sénégal et y ayant grandi jusqu’à l’adolescence, son choix international n’a jamais fait de doute, et son entourage confirme cette détermination sans faille. « Très tôt, Nobel a manifesté l’envie de jouer pour l’équipe nationale du Sénégal. C’était une vraie ambition pour lui. Ses parents sont sénégalais et il est né au Sénégal, même s’il est arrivé très jeune en France, donc c’était quelque chose de très naturel dans son esprit. C’est un garçon qui a la tête sur les épaules. Nous avons simplement accompagné sa réflexion pour qu’il fasse un choix du cœur. Lorsqu’il a fait ce choix, bien avant même ses premières minutes en professionnel, cela paraissait déjà évident pour lui. » Alors que la prochaine Coupe du monde se profile à l’horizon, le défenseur du Rayo pourrait bien avoir une carte à jouer dans la concurrence au sein des Lions de la Teranga.

Un soutien porté notamment par de nombreux supporters sénégalais, qui militent régulièrement sur les réseaux sociaux pour voir le défenseur rejoindre la sélection. Un engouement que le principal intéressé ressent fortement. « Oui bien sûr, je ressens ce soutien et ça me touche énormément. Tout ce que je veux, encore une fois, c’est représenter fièrement mon pays », confie-t-il. Comme beaucoup de joueurs, son rêve ultime reste la Coupe du monde. « La Coupe du monde, c’est un rêve de gamin. J’en ai parlé avec Pathé Ciss, qui a déjà l’expérience de cette compétition, et il ne m’en a dit que du bien. Franchement, c’est un rêve et un objectif clair dans ma tête », conclut-il. En attendant, Nobel Mendy continue de tracer sa route en Liga. Et au vu de ses performances face aux plus grandes équipes du championnat espagnol, le défenseur sénégalais semble déjà prêt à s’installer durablement au plus haut niveau.