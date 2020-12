OL : Rayan Cherki dans l'histoire de la Ligue 1

La nouvelle pépite sortie du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. S'il a un talent évident, Rayan Cherki reste encore à polir. Du haut de ses 17 ans, il compte déjà 9 apparitions, dont 3 titularisations, en Ligue 1 cette saison. Dont la dernière ce dimanche contre Metz. Le jeune attaquant a ainsi pu fouler la pelouse de Saint-Symphorien pendant 10 minutes.

Il a même eu l'occasion d'inscrire son premier but dans l'élite, mais il a été expulsé sur cette même action pour avoir marché sur le genou du portier lorrain, d'une manière qui semblait involontaire. Et c'est malheureusement pour lui grâce à ce fait de match qu'il est rentré dans l'histoire de notre championnat. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire (17 ans et 111 jours) à recevoir un carton rouge en Ligue 1. Le jeune lyonnais espérera sûrement inscrire son nom d'une autre façon.