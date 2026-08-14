OM - Atlético de Madrid : les compositions officielles

Ultime match de préparation pour l’OM qui affronte l’Atlético de Madrid en amical au Vélodrome. Actuellement sur une série de 3 victoires consécutives, l’Olympique de Marseille va tenter de s’offrir un succès de prestige face à un grand d’Europe. En face, les Colchoneros ont joué 3 rencontres avant celle-ci, la dernière en date est une défaite 3-1 face à Manchester City. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Bruno Genesio opte pour un 4-2-3-1. De Lange au but, Balerdi avec Kondogbia en défense centrale, Weah et Emerson sur les côtés. Hojbjerg est présent au milieu de terrain avec Angel Gomes, Abdelli en pointe haute. Du côté de l’attaque, ce sont Harit et Paixao qui accompagnent Gouiri. Diego Simeone aligne les siens en 4-4-2. Oblak en dernier rempart, Dominguez et Grimaldo latéraux, Le Normand forme la charnière avec Hancko. Koke est présent dans l’entrejeu avec Barrios, Johnny Cardoso et Giuliano Simeone sur les ailes. Enfin, c’est un duo composé de Lookman et de Lee Kang-In qui va animer le front de l’attaque.

Les compositions

OM : De Lange - Weah, Balerdi, Kondogbia, Emerson - Hojbjerg, Gomes - Harit, Abdelli, Paixao - Gouiri

Atlético de Madrid : Oblak - Dominguez, Le Normand, Hancko, Grimaldo - Johnny Cardoso, Koke, Barrios, Giuliano Simeone - Lee Kang-In, Lookman