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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Brésil : les mots forts d’Endrick envers Carlo Ancelotti

Par Allan Brevi
1 min.
Endrick avec le Brésil face au Japon @Maxppp
Brésil 2-1 Japon
winamax
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Entré en jeu après la mi-temps lors du succès du Brésil face au Japon (2-1) en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, Endrick a profité de cette première vraie opportunité dans le tournoi pour s’illustrer et participer à la victoire de son équipe. Le jeune attaquant du Real Madrid, peu utilisé jusque-là dans la compétition, a livré un match symbolique de sa montée en puissance, dans un contexte marqué par la blessure de Lucas Paquetá et les choix de Carlo Ancelotti, qui lui a offert ses premières minutes importantes dans ce Mondial.

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Au coup de sifflet final, en zone mixte le Brésilien a surtout tenu à mettre en avant le rôle de son entraîneur Carlo Ancelotti. « Je suis très heureux, comblé. Je suis très reconnaissant envers Dieu car ces six derniers mois ont été incroyables. Cette année-là, je ne jouais pas au Real Madrid et j’ai pu partir. J’en remercie Dieu. Je suis très reconnaissant à Lyon de m’avoir aidé, de m’avoir ouvert ses portes, de m’avoir permis de montrer mon talent et de participer à la Coupe du Monde », a-t-il confié. Et d’ajouter au sujet de son sélectionneur : « je suis très reconnaissant envers le manager. Il sait ce qu’il faut faire, il sait ce que l’équipe va faire. Aujourd’hui, il m’a fait entrer en jeu à la mi-temps pour aider l’équipe à renverser la situation et à remporter la victoire. »

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