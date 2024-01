Jérôme Rothen dézingue Karim Benzema et ne veut pas le voir à l’OL

En France, Karim Benzema a toujours divisé. Pour quelconque raison que cela soit, beaucoup détestent humainement la légende du Real Madrid tandis que d’autres l’admirent pour sa faculté à être tel qu’il l’est. Pourtant, tout le monde s’accorde généralement pour dire qu’il est un joueur fantastique qui a une grande carrière derrière lui. Pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître, son passage, pour le moment raté, à Al-Ittihad écorne sa légende pour certains. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen.

La suite après cette publicité

Alors que la rumeur d’un retour du gamin de Bron-Terraillon à l’OL enfle, le chroniqueur de RMC est monté au créneau et a affirmé son refus catégorique de voir KB9 revenir à Lyon après son échec saoudien : «Si Lyon a raison de tenter le coup? Non, je suis catégorique. Comment tu peux te dire que, après l’Arabie saoudite, Benzema va venir à Lyon dans ce contexte-là? Après ce qu’il s’est passé à Madrid, où il a décidé de ne pas prolonger pour aller là-bas, c’est juste une affaire d’oseille. (…) Ce qui me fait dire que c’est une fausse bonne idée, c’est la personnalité et le tempérament de Karim. Il a montré - et ça se respecte - que l’argent était plus important que le côté sportif.»