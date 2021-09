PSG : Gianluigi Donnarumma ne s'est pas loupé

La suite après cette publicité

La titularisation de Gianluigi Donnarumma pour PSG-Manchester City ressemble bien au premier choix marquant de Mauricio Pochettino pour le poste de gardien de but titulaire cette saison. Alors que Keylor Navas venait d'enchaîner Metz et Montpellier en Ligue 1, l'entraîneur argentin du PSG a tranché en faveur de la recrue estivale pour le premier choc européen de la saison. Un choix fort, qui risque de faire mal au moral du Costaricain tout comme il a dû faire monter la pression chez l'Italien.

Il s'en est finalement parfaitement délesté pour livrer une performance impeccable, un clean-sheet avec 7 arrêts effectués, selon les statistiques de l'UEFA. Que ce soit dans les airs, de près ou sur des frappes lointaines, il n'a commis aucune erreur et a pu déployer son impressionnant mètre 96 à plusieurs reprises. Sur Sky Italia, il a partagé son sentiment à l'issue de la rencontre. « Ce n’a pas été un match facile. Mais je suis heureux d’être là. Le club me soutient toujours et c’est fantastique de jouer avec tous ces champions. Je rêvais de mes débuts en ligue des Champions et ça s’est réalisé. C’est fantastique de joueur avec tous ces champions : ils t’aident tellement, ils te font grandir. C’est génial et félicitations à Leo pour son premier but avec le PSG, mais nous savons tous que c’est un phénomène. »

Un ascendant sur Navas ?

Donnarumma a-t-il pris l'ascendant dans la course au poste de numéro 1 ? Difficile à dire même si sa titularisation du soir lui donne forcément un avantage psychologique. Keylor Navas avait joué la première journée de Ligue des Champions contre Bruges et il ne va pas s'avouer vaincu aussi vite. Mais Donnarumma pouvait déjà avoir la satisfaction d'avoir répondu aux premières critiques sur son choix de club, alors que la presse italienne évoquait déjà un malaise récemment.

« Ça me fait rire, à chaque fois que je vais sur mon téléphone, j’en lis tellement. Ça me passe au-dessus parce que c’est ma force, je sais qui je suis, il n’y a aucun type de problème. Je suis heureux d’être là, j’ai un club qui me soutient beaucoup. Donc ça me fait bien rire quand je vois ces bêtises sur les réseaux sociaux. Je remercie toutes les personnes qui me sont proches : mon père, ma mère, ma compagne. Je les remercie beaucoup parce que ça n’a pas été une période facile, mais je m’en suis sorti parce que j’ai une famille incroyable. J’étais serein et je savais que ce moment viendrait et que j’en profiterais avec eux. » Et avec tous les supporters parisiens, visiblement conquis par les prestations du champion d'Europe 2020.