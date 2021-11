Liga : le Rayo Vallecano et le Celta de Vigo se neutralisent

Équipe frisson en Liga, le Rayo Vallecano (7e) affrontait le Celta de Vigo (14e) pour le compte de la 12e journée de Liga. Les coéquipiers de Radamel Falcao qui restaient sur une victoire de prestige 1-0 contre le FC Barcelone pouvaient même revenir à hauteur du champion en titre, l'Atlético de Madrid (4e) à la faveur d'un succès.

Dans un match pourtant ouvert et équilibré, les deux formations n'ont pas pu se départager et se quittent sur un score nul et vierge (0-0). Le Rayo Vallecano prend une belle avance en vue du maintien et prend la 6e place. De son côté, le Celta de Vigo continue d'avancer au ralenti et reste encore proche de la zone rouge (14e).

Le classement de la Liga