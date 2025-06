Italie : des légendes vont rejoindre le staff de Gennaro Gattuso

Officiellement nommé à la tête de l’Italie, Gennaro Gattuso fera ses débuts le 5 septembre au Gewiss Stadium de Bergame, antre de l’Atalanta, lors du troisième match valable pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Estonie. Il sera accompagné de son assistant historique, Gigi Riccio. Gianluigi Buffon, chef de délégation de l’équipe italienne, restera en poste.

Mais Andrea Barzagli et Leonardo Bonucci devraient également rejoindre le staff des Azzurri, qui ont associé leur nom à de grands exploits de l’équipe nationale. De plus, Cesare Prandelli assumera le rôle de directeur technique, avec pour mission de dénicher les jeunes talents et de les adapter aux besoins de l’équipe nationale senior.