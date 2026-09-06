Ligue 1 : grâce à un triplé de Sinayoko, le Paris FC douche l’OM

Après une semaine particulièrement compliquée, l’Olympique de Marseille devait réagir. Battus par Monaco lors de la dernière journée, les Olympiens retrouvaient le Stade Vélodrome avec l’ambition de relancer la machine. Mais le contexte restait particulièrement délicat pour le club phocéen, qui a traversé un été compliqué et dont le mercato n’a apporté aucune recrue pour tenter de résoudre les différents problèmes de l’effectif de Bruno Génésio. Et les galères ont immédiatement refait surface face au Paris FC. Dès la première occasion parisienne, Sinayoko a rapidement pris les devants (1-0, 1e), profitant de la fébrilité marseillaise pour refroidir le Vélodrome après seulement quelques secondes.

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Sonné, l’OM a eu le mérite de ne pas s’effondrer. Poussés par leur public, les Marseillais ont tenté de reprendre le contrôle de la rencontre et ont fini par être récompensés. Très présent dans les mouvements offensifs, Amine Gouiri a remis les deux équipes à égalité profitant d’une grossière erreur de Chergui (1-1, 8e). Marseille a ensuite essayé d’appuyer, avec notamment une équipe qui s’est progressivement installée dans le camp parisien. Le Paris FC a néanmoins continué à exploiter les espaces laissés par les Olympiens et Sinayoko s’est offert un doublé, punissant encore une fois les largesses défensives.

Sinayoko voit triple

L’OM a ensuite eu plusieurs opportunités pour revenir. Après un bon mouvement marseillais, Paixao a trouvé l’équerre sur un superbe coup franc (40e), passant tout près de faire exploser le Vélodrome. Mais comme trop souvent, Marseille a également laissé son adversaire respirer et la défense phocéenne s’est montrée particulièrement friable. Et les mêmes problèmes ont continué au retour des vestiaires. L’OM a même frôlé la catastrophe dès la reprise puisque De Lange a dû sauver les siens face à Kebbal (48e), alors que Koleosho a également manqué une grosse opportunité dans la foulée.

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Mais Marseille a encore trouvé les ressources pour revenir. Sur un centre d’Harit, Gouiri a profité d’un contre favorable pour inscrire son deuxième but de la soirée (53e) et remettre les deux équipes à égalité. Dominateurs, les Marseillais ont tenté d’emballer la rencontre face à une équipe du Paris FC qui était prudente. Et en fin de rencontre, la profondeur de banc a fait la différence. Face à des entrants marseillais inexpérimentés, les entrants parisiens comme Moses Simon ou Patrick Zabi ont fait mal à l’OM et l’ancien Nantais obtenait un penalty sur une frappe dévié de la main par Egan-Riley (84e). Sinayoko ne tremblait pas pour s’offrir un triplé et transformer son penalty (3-2, score final). A domicile, l’OM concède une nouvelle défaite en Ligue 1 et devra donc montrer mieux. Le Paris FC réalise une belle opération et enchaîne un deuxième succès de rang.