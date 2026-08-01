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Barça : Hansi Flick recadre déjà Karim Adeyemi

Par Allan Brevi
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp

Pour sa première apparition sous les couleurs du FC Barcelone, Karim Adeyemi n’a pas réellement convaincu. Aligné d’entrée lors du match amical face à Birmingham (2-2, défaite 3-2 aux tirs au but), l’attaquant allemand n’est jamais parvenu à peser offensivement. Une prestation discrète qui contraste avec le doublé du jeune Hamza Abdelkarim, véritable révélation de la soirée, et qui n’a pas échappé à Hansi Flick.

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Présent en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur allemand n’a d’ailleurs pas caché sa déception concernant la prestation de sa nouvelle recrue. « Pour Adeyemi, beaucoup de choses n’ont pas été bonnes », a reconnu Flick, avant de rappeler qu’il s’agissait seulement de ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Un message clair envoyé à l’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui devra rapidement hausser son niveau pour s’imposer dans la concurrence offensive catalane.

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