Cinq fédérations ont officiellement adressé une lettre de parrainage à Kozo Tashima dans le cadre de sa candidature à la présidence de la FIFA. Il s’agit du Japon, de la Jordanie, de la Hongrie, de la Serbie et de la Slovénie. Une liste qui retient l’attention puisque trois de ces fédérations appartiennent au premier cercle de Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA. Un soutien qui n’a rien de surprenant au regard des inquiétudes de l’instance européenne, qui redoutait une élection sans véritable adversaire avant de trouver Philippe Diallo à la dernière minute.

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Le début de campagne de Diallo a toutefois rebattu les cartes et suscité des interrogations au sein de plusieurs fédérations européennes. Dans ce contexte, il ne serait pas surprenant de voir l’UEFA accorder davantage de place à la candidature du Japonais, alors que le Français peine à convaincre depuis le lancement de sa campagne. Un scénario qui pourrait redistribuer les rapports de force autour de cette élection.