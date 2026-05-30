Nice veut jouer un sale tour à l’OL pour Kaïl Boudache

Héros de l’OGC Nice ce vendredi soir en barrages pour se maintenir en Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne (4-1), Kaïl Boudache (19 ans) a su aider son club formateur au meilleur des moments. Un but précieux pour redonner l’avantage aux Aiglons et participer au maintien du club azuréen dans l’élite. D’autant que le jeune ailier droit est en fin de bail et se dirige vers l’Olympique Lyonnais pour signer son premier contrat professionnel.

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Alors qu’il a déjà un accord verbal avec le club rhodanien et déjà passé sa visite médicale avec les Gones, Kaïl Boudache a reçu un message de ses dirigeants niçois juste après le maintien dans l’élite. Selon Nice Matin, le board niçois lui aurait demandé une dernière rencontre avec ses représentants pour lui présenter une dernière offre de prolongations. Cela n’a que peu de chances d’aboutir vu l’avancée du dossier du côté de l’Olympique Lyonnais, mais Nice veut jouer sa dernière carte.