Le Nîmes Olympique a créé la surprise ce samedi au stade des Antonins. Leader de la poule C de National 1, le club gardois a éliminé Grenoble (1-0), pensionnaire de Ligue 2 et lanterne rouge du championnat, lors du 8e tour de la Coupe de France. Les Nîmois ont rapidement pris les commandes de la rencontre en multipliant les situations dangereuses devant la cage grenobloise. Après plusieurs occasions franches, les hommes de Nîmes ont finalement trouvé la faille à la 33e minute.

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À la suite d’un coup franc repoussé par la défense adverse, Diaby Doucouré a récupéré le ballon aux abords de la surface avant de déclencher une frappe qui a trompé le gardien Allain, masqué sur l’action. Une réalisation qui aura donc permis à Nîmes de valider son billet pour les 32es de finale, où il pourra affronter une formation de Ligue 1. Le tirage au sort du prochain tour est programmé ce lundi à 19h.