Équipe de France : Adrien Rabiot dévoile les grands changements sous l’ère Zidane

L’Équipe de France défiera la Turquie ce vendredi soir pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations. Une rencontre qui marquera surtout les débuts de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus. Présent en conférence de presse avant ce premier rendez-vous très attendu, Adrien Rabiot a d’ailleurs évoqué les changements mis en place par l’ancien technicien du Real Madrid. « Ce qui a changé avec Zidane ? Quelques joueurs, déjà. Des façons de faire différentes, des séances différentes, des idées différentes. Pas mal de choses quand même. On a discuté et travaillé sur des choses. On a fait des réunions. Avec Deschamps ou Zidane, l’objectif est le même : gagner », a tout d’abord lancé le milieu de terrain de l’AC Milan.

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Assurant que ZZ était le même avec le groupe France que son comportement observé à l’extérieur, Rabiot a malgré tout reconnu que le champion du monde 1998 était un peu devenu la vraie star de cette sélection. « C’est un peu le cas (sourire). On sait son importance dans le foot français. Il était très attendu. Son aura fait qu’il prend beaucoup de place. Les gens en attendent beaucoup. Lui essaie de se mettre en retrait le plus possible. C’est aussi une bonne chose, on parle plus du coach que de certains joueurs… Ca peut permettre d’être plus tranquille ».