OM : Emerson remercie les fans de Santos pour avoir voulu le recruter

Resté du côté de l’Olympique de Marseille cet été malgré des sollicitations, le latéral gauche Emerson Palmieri (32 ans) va vivre sa deuxième saison sous la tunique phocéenne. Le club brésilien de Santos a notamment pris sa chance sous l’impulsion de ses supporters. Révélé à Santos en 2012 avant de rejoindre l’Europe via Palerme, celui qui a ensuite porté la tunique de la sélection européenne et gagné l’Euro 2020 a eu un message de sympathie pour les supporters de Santos sur ses réseaux.

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«Ces derniers jours ont été intenses pour moi, et je ne pouvais pas ne pas remercier les supporters de Santos pour toute l’affection que j’ai reçue. Les messages et le soutien ne m’ont pas seulement été adressés à moi, mais aussi à ma famille. Santos est le club où tout a commencé et fera toujours partie de mon histoire. Dans le même temps, j’ai énormément de respect et de gratitude envers l’Olympique de Marseille, ses supporters et toutes les personnes du club. Aujourd’hui, c’est ce maillot que je défends et je reste engagé à 100 %, concentré sur nos objectifs et déterminé à toujours donner le meilleur de moi-même, comme je l’ai toujours fait. Merci à toute la nation santiste ! Je vous embrasse, Emerson Palmieri», a-t-il déclaré.