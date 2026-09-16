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UEFA Europa League

Ligue Europa : Rennes possède les meilleures chances françaises selon Opta

Par Sasha Nahon
1 min.
Le trophée de la Ligue Europa lors d'un tirage au sort. @Maxppp

Le Stade Rennais est le club français auquel le supercalculateur d’Opta accorde les meilleures chances en Ligue Europa cette saison. Après 10 000 simulations de l’édition 2026-2027, Rennes possède 90,2 % de chances de franchir la phase de ligue et 3,5 % de remporter la compétition. L’Olympique Lyonnais suit avec 80,8 % de chances de poursuivre l’aventure au-delà de la première phase et 3 % de soulever le trophée. L’Olympique de Marseille est légèrement plus loin : 77,5 % pour la qualification et seulement 1,7 % pour une victoire finale.

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Les trois formations françaises restent cependant assez loin des principaux favoris désignés par le modèle statistique. Bournemouth, qui découvre pourtant la Coupe d’Europe, arrive en tête avec 14,3 % de chances de décrocher le trophée, juste devant Benfica (14 %) et le Bayer Leverkusen (10,2 %). L’Union Saint-Gilloise (8,6 %), Sunderland (8,3 %), la Juventus (7,8 %), Crystal Palace (7,3 %) et l’AC Milan (5,4 %) figurent également devant les clubs de Ligue 1. La finale se disputera le 26 mai à la Deutsche Bank Park de Francfort, où le successeur d’Aston Villa sera désigné.

Pub. le - MAJ le
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