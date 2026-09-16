Ligue Europa : Rennes possède les meilleures chances françaises selon Opta

Le Stade Rennais est le club français auquel le supercalculateur d’Opta accorde les meilleures chances en Ligue Europa cette saison. Après 10 000 simulations de l’édition 2026-2027, Rennes possède 90,2 % de chances de franchir la phase de ligue et 3,5 % de remporter la compétition. L’Olympique Lyonnais suit avec 80,8 % de chances de poursuivre l’aventure au-delà de la première phase et 3 % de soulever le trophée. L’Olympique de Marseille est légèrement plus loin : 77,5 % pour la qualification et seulement 1,7 % pour une victoire finale.

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? - Chances des clubs 🇫🇷 en Ligue Europa 2026/27 selon l'outil prédictif d'Opta :



De franchir la phase de ligue :

⚫️🔴Rennes : 90.2%

🔴🔵Lyon : 80.8%

🔵⚪️Marseille : 77.5%



De remporter la compétition :

⚫️🔴Rennes : 3.5%

🔴🔵Lyon : 3.0%

🔵⚪️Marseille : 1.7%



Attentes. pic.twitter.com/rFYqhXSGi8 — OptaJean (@OptaJean) September 16, 2026

Les trois formations françaises restent cependant assez loin des principaux favoris désignés par le modèle statistique. Bournemouth, qui découvre pourtant la Coupe d’Europe, arrive en tête avec 14,3 % de chances de décrocher le trophée, juste devant Benfica (14 %) et le Bayer Leverkusen (10,2 %). L’Union Saint-Gilloise (8,6 %), Sunderland (8,3 %), la Juventus (7,8 %), Crystal Palace (7,3 %) et l’AC Milan (5,4 %) figurent également devant les clubs de Ligue 1. La finale se disputera le 26 mai à la Deutsche Bank Park de Francfort, où le successeur d’Aston Villa sera désigné.