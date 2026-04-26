L1 : la raison derrière les prénoms inhabituels floqués sur les maillots

Lors de cette journée de championnat, un détail n’a pas échappé aux observateurs : plusieurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 arboraient des prénoms inhabituels dans leur dos, à l’image de Florian Thauvin ou Endrick. Un choix loin d’être anodin. Cette initiative, mise en place par la LFP, remplace cette saison la traditionnelle campagne avec les couleurs arc-en-ciel, abandonnée après de nombreuses polémiques. Désormais, les joueurs portent le prénom de personnes victimes de discriminations, une manière forte de mettre en lumière des réalités souvent invisibles.

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Ces prénoms ont été sélectionnés en collaboration avec plusieurs associations engagées, comme Her Game Too, Foot Ensemble ou encore la Licra, à partir de témoignages concrets d’après L’Équipe. L’objectif est clair : incarner les discriminations à travers des histoires réelles et rappeler qu’elles touchent encore de nombreuses personnes au quotidien. Ce changement de stratégie, impulsé notamment par les associations elles-mêmes, vise à dépasser les controverses des années précédentes et à proposer une action jugée plus impactante et mieux acceptée par les acteurs du football, tout en sensibilisant le public de manière plus humaine et directe.