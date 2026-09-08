Juventus : deux absences longue durée confirmées

La Juventus Turin a réussi à arracher le match nul face à l’AC Milan grâce à un but de Gatti dans les derniers instants, mais elle a perdu 2 joueurs pour un bout de temps. Manuel Locatelli, le capitaine de la Vieille Dame, a été touché et a été opéré du ménisque. Son absence est estimé à 5-6 mois !

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Il va donc rater l’essentiel de la saison. Jérémie Boga est lui aussi indisponible pour une durée assez conséquente. Victime de douleurs musculaires à la cuisse gauche, l’ailier ivoirien de 29 ans va être absent quasiment 2 mois ! Des examens complémentaires seront menés pour l’ancien Niçois.