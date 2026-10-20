Ligue des Champions : Ousmane Dembélé sort sur blessure !

Très attendu lors de ce choc face au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’est resté que 19 minutes sur la pelouse. Le Ballon d’Or en titre s’est blessé tout seul derrière la cuisse gauche sur une accélération.

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😰 OH LE GROS COUP DUR POUR LE PSG : Ousmane Dembélé se tient la cuisse après une accélération et doit céder sa place après 18 minutes 🤕 #PSGFCB | #UCL https://t.co/0TOcWqkx54 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2026

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Il s’est immédiatement tenu la zone douloureuse et a demandé son changement. Ferran Torres a pris sa place et affrontera donc ses anciens partenaires. Premier coup dur pour le PSG et son attaquant.