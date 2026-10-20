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Ligue des Champions

Ligue des Champions : Ousmane Dembélé sort sur blessure !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ousmane Dembélé lors de PSG-Monaco @Maxppp
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PSG 1-0 Barcelone
winamax
1 1.58 N 3.75 2 4.40 1er pari remboursé Voir sur CANAL+ FOOT

Très attendu lors de ce choc face au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’est resté que 19 minutes sur la pelouse. Le Ballon d’Or en titre s’est blessé tout seul derrière la cuisse gauche sur une accélération.

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Il s’est immédiatement tenu la zone douloureuse et a demandé son changement. Ferran Torres a pris sa place et affrontera donc ses anciens partenaires. Premier coup dur pour le PSG et son attaquant.

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