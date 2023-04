Sondage : le PSG doit virer Christopher Galtier !

Depuis deux jours, Christophe Galtier est dans l’oeil du cyclone. Accusé d’avoir eu un comportement choquant avec certains joueurs musulmans de l’OGC Nice l’an dernier durant le Ramadan, le coach du PSG a vu une partie de son vestiaire le lâcher et de nombreux supporters du club parisien réclamer sa tête.

Ajoutez à ça les résultats catastrophiques du champion de France en titre depuis le début de l’année 2023 et l’avenir de l’ancien coach du Gym ne tient plus qu’à un fil. Du côté du PSG, on ne souhaite pas tirer sur l’ambulance et on ne souhaite clairement pas prendre de décision hâtive quant à un renvoi pur et simple de coach parisien de 56 ans. Sur FM, nous vous avons demandé votre avis sur la question. Et à la question : le PSG doit-il immédiatement se séparer de Christophe Galtier, vous avez été plus de 80 000 à répondre. Et pour 65 % d’entre vous, il ne fait aucun doute que Nasser Al Khelaifi et le PSG doivent virer Christophe Galtier…

