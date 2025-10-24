Les confidences de CJ Egan-Riley sur ses débuts contrastés à l’OM

Défait par le Sporting Lisbonne, mercredi soir, au terme d’un match frustrant, l’Olympique de Marseille va tenter de poursuivre sa très belle dynamique en championnat. Leader de Ligue 1 avant de se déplacer à Lens pour le compte de la 9e journée, le club phocéen réalise un début de saison plus que convaincant. Pour autant, si la formation dirigée par Roberto De Zerbi impressionne les différents observateurs, certaines individualités peinent encore à convaincre. Parmi elles ? CJ Egan-Riley. Débarqué librement dans la cité phocéenne, le défenseur anglais de 22 ans vit, en effet, des débuts plutôt mitigés.

Rapidement installé dans la charnière centrale phocéenne et rassurant face à Rennes puis contre le Paris FC, le natif de Manchester a finalement perdu sa place dans le onze marseillais. Expulsé contre l’OL, le numéro 4 olympien a, parallèlement, dû gérer les arrivées de Nayef Aguerd, Facundo Medina ou encore Benjamin Pavard dans ce secteur de jeu. Résultat ? Depuis le 31 août dernier, Egan-Riley n’a disputé que 56 petites minutes de jeu (2 minutes contre le Real Madrid et 54 minutes face à l’Ajax). Présent en conférence de presse, ce vendredi, le droitier d’1m83 est revenu sur cette entame contrastée sous la tunique phocéenne.

CJ Egan-Riley n’est pas inquiet

«Je savais que ça allait être une transition difficile pour moi, dans un club à l’étranger comme Marseille. Je deviens de plus en plus fort tous les jours. J’ai été déçu de moi-même avec ce carton rouge, il faut apprendre de ses erreurs. Il y a beaucoup de qualités dans le secteur offensif. J’essaie d’apprendre et d’obtenir ma place dans l’équipe», a tout d’abord reconnu celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029. Relancé sur son adaptation du côté de Marseille, le défenseur marseillais a, par ailleurs, souligné l’impact de Roberto De Zerbi sur son évolution en tant que joueur.

«J’ai beaucoup parlé avec le coach et mes coéquipiers, pour voir où je peux m’améliorer. J’ai beaucoup de confiance en moi, le coach me la transmet aussi. Je suis venu ici pour apprendre et m’améliorer. Son message est de continuer à travailler, on a beaucoup de matchs. Je pense être un joueur fort, il faut que je le prouve quand je suis sur le terrain». Reconnaissant avoir été très bien accueilli, CJ Egan-Riley a enfin évoqué la grosse concurrence à son poste. Un contexte qui ne semble, cependant, pas l’effrayer.

«Je pense que je vais jouer, j’ai eu un peu moins de temps de jeu mais j’ai été remplaçant. C’est une longue saison, c’est impossible de tout jouer. Il y a beaucoup de compétitions, je vais avoir le temps de jeu et de donner le maximum. J’étais très heureux de pouvoir jouer contre l’Ajax. Quand tu es remplaçant, tu t’attends à entrer dans le match. J’ai remplacé Medina, il faut être prêt à tout. Ca prouve que le coach me fait confiance. Je veux juste continuer à progresser et aider l’équipe». Ce samedi, en cas de titularisation face au RC Lens, Egan-Riley aura quoi qu’il en soit une belle opportunité de prouver qu’il peut jouer un rôle plus important que simple joker.