Un ex-gardien de Ligue 1 fait monter son club en D1 néerlandaise

International français des U16 jusqu’aux Espoirs, Thomas Didillon faisait partie de ces jeunes gardiens tricolores promis à s’installer en Ligue 1. Le natif de Seclin l’avait découverte lors de la saison 2016/2017 sous les couleurs de Metz, avant de réaliser la majeure partie de sa carrière en Belgique.

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En 2024, il avait fait le choix de rejoindre le club de Willem II aux Pays-Bas, relégué en seconde division à l’issue de sa première année. Mais Didillon devrait bien retrouver l’Eredivisie dès la saison prochaine, puisqu’il a permis ce soir à son club de remonter immédiatement. Battu 2-1 par Volendam lors du barrage aller, Willem II s’est imposé aux tirs au but ce samedi lors de la manche retour (3-3 score cumulé, 4-5 tab). Le héros ? Thomas Diallon, auteur d’un arrêt et du penalty victorieux. «J’en ai tiré un à l’entraînement hier et c’était positif. Je pensais à ma fille, née il y a une semaine, et puis finalement, le football n’est qu’un jeu», a confié le gardien de 30 ans au micro d’ESPN.