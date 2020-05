Premier League : des prêts bancaires pour payer les salaires ?

Depuis le 13 mars dernier, la Premier League est suspendue à cause de l'épidémie de coronavirus. Forcément, les pertes pour les écuries anglaises, comme dans le reste du monde du football, sont colossales. Les clubs ne touchent par exemple plus les revenus liés à la billetterie les jours de match et vont, en plus de rembourser leurs fans (abonnements, billets), devoir apprendre à vivre sans avec les huis clos imposés pour lutter contre la propagation du virus.

Par conséquent, certains clubs se retrouvent en difficulté financière. Une période délicate accentuée par les salaires très élevés des joueurs au sein de l'élite du Royaume. Pour traverser ces moments compliqués, The Sun révèle que des écuries de Premier League réfléchissent à l'idée de faire un emprunt bancaire avec un taux élevé pour les aider à verser les émoluments de leurs protégés. La Ligue anglaise devrait au moins bénéficier des revenus des droits TV dans les prochaines semaines si le Project Restart aboutit. La date de reprise du championnat anglais pourrait être connue cette semaine.