Liga
Barça : Joan Garcia se fait vanner dans le vestiaire
1 min.
@Maxppp
Arrivé au FC Barcelone à l’été 2025, Joan Garcia s’est très vite imposé du côté du Camp Nou, à quelques kilomètres de son ancienne maison, l’Espanyol. Il est déjà parfaitement intégré dans le vestiaire blaugrana, au point où le portier de 25 ans est souvent moqué - amicalement - par les autres joueurs, comme il l’a expliqué dans l’émission Late Xperience.
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« J’aime bien aller à la montagne avec ma copine. On aime beaucoup la montagne, dès qu’on en a l’occasion, on s’échappe. Après quand j’arrive dans le vestiaire et que j’ai publié quelque chose sur les réseaux, il y en a qui me vannent », a expliqué le gardien, qui est aussi "victime" de memes de la part de ses coéquipiers.
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