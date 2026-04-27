Fin de saison et pas de Coupe du Monde pour Xavi Simons

Immense coup dur pour Xavi Simons et pour Tottenham. Le milieu néerlandais s’est gravement blessé au genou lors de la rencontre face aux Wolves, contraint de quitter la pelouse sur civière. Les examens médicaux ont confirmé une rupture des ligaments croisés antérieurs, synonyme de fin de saison immédiate. Un arrêt brutal pour le joueur de 23 ans, alors que son club lutte encore pour assurer son maintien en Premier League, et surtout une absence majeure à venir pour la Coupe du Monde 2026 avec les Pays-Bas.

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« On dit que la vie peut être cruelle, et aujourd’hui, c’est exactement ce que je ressens. Ma saison s’est terminée brutalement et j’essaie tant bien que mal de m’en remettre. Honnêtement, j’ai le cœur brisé. Tout cela n’a aucun sens. Tout ce que je voulais, c’était me battre pour mon équipe, et voilà qu’on m’a arraché cette possibilité… ainsi que la Coupe du Monde. Représenter mon pays cet été… tout cela s’est envolé. Il me faudra du temps pour m’en remettre, mais je continuerai à être le meilleur coéquipier possible. Je suis convaincu qu’ensemble, nous remporterons ce combat. Je vais désormais suivre cette voie, guidé par la foi, avec force, résilience et conviction, tout en comptant les jours qui me séparent de mon retour sur le terrain. Soyez patients avec moi », a déclaré l’ancien crack du PSG sur Instagram.