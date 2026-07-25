Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Lucas Bergvall va rejoindre Sunderland pour 66 M€

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lucas Bergvall @Maxppp

Lucas Bergvall va changer d’air cet été. Deux ans après son arrivée à Tottenham, le milieu de terrain de 20 ans n’a pas réussi à s’imposer. La concurrence se renforce et il a besoin de temps de jeu. Son avenir devrait continuer à s’écrire en Angleterre, mais pas à Newcastle, qui avait tout de même proposé 54 M€ il y a quelques jours.

La suite après cette publicité

D’après les informations de The Athletic, le Suédois a choisi de rejoindre Sunderland. Le club dirigé par Régis Le Bris a soumis une proposition de 66 M€ en plus de bonus pour s’offrir ses services. Les Magpies et Nottingham Forest étaient prêts à s’aligner sur ces chiffres là, mais le joueur a préféré poursuivre sa carrière avec les Blackcats.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Sunderland
Lucas Bergvall

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Sunderland Logo Sunderland AFC
Lucas Bergvall Lucas Bergvall
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier