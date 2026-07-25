Lucas Bergvall va rejoindre Sunderland pour 66 M€

Lucas Bergvall va changer d’air cet été. Deux ans après son arrivée à Tottenham, le milieu de terrain de 20 ans n’a pas réussi à s’imposer. La concurrence se renforce et il a besoin de temps de jeu. Son avenir devrait continuer à s’écrire en Angleterre, mais pas à Newcastle, qui avait tout de même proposé 54 M€ il y a quelques jours.

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D’après les informations de The Athletic, le Suédois a choisi de rejoindre Sunderland. Le club dirigé par Régis Le Bris a soumis une proposition de 66 M€ en plus de bonus pour s’offrir ses services. Les Magpies et Nottingham Forest étaient prêts à s’aligner sur ces chiffres là, mais le joueur a préféré poursuivre sa carrière avec les Blackcats.