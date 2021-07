Bordeaux : Gérard Lopez prévient les joueurs

L'année passée, la saison des Girondins de Bordeaux a été extrêmement compliquée. Mais c'est fini, Gérard Lopez vient d'arriver et de prendre la main sur le club. Présent en conférence de presse ce vendredi en fin d'après-midi, il a prévenu certains joueurs que la vie ne serait pas un long fleuve tranquille.

La suite après cette publicité

« Je n'ai pas tendance à tourner autour du pot. Ce n'est pas la qualité des joueurs le problème. La masse salariale, il y a mieux pour faire 12 ou 14e et que le problème ce n'est pas la connaissance du coach ou la qualité ? Il faut trouver autre chose. Le problème c'est la culture. En deux minutes je leur ai expliqué, sans leur manquer de respect. Nous, moi et tous les autres, je ne peux pas aller au stade et accepter ça. Et si c'est comme ça, ça va mal se passer. À partir de là... les joueurs qui sont là et dans le recrutement, il va falloir qu'on se retrousse les manches. La première partie de tableau et plus haut plus tard, ça n'arrive pas par hasard. On est convaincu que même dans le groupe actuel, il y a beaucoup de joueurs demandeurs de ça. Il y a un effet... je ne sais pas comment l'appeler. Ce n'est pas spécifique aux Girondis, mais ça rend l'effet que c'est un long fleuve tranquille alors que le stress est un élément moteur. Ici, il n'y est pas, mais c'est sûr qu'il y sera », a-t-il expliqué.