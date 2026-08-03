PSG : Marquinhos et trois autres cadres de retour à l’entrainement

Les Mondialistes du Paris Saint-Germain font peu à peu leur retour. En effet, le club de la capitale a enregistré les retours du capitaine Marquinhos ainsi que de Nuno Mendes, João Neves et Vitinha au Campus PSG (Poissy), ce lundi. Lors de la Coupe du Monde 2026, le Brésil de Marquinhos avait été éliminé en 1/8es de finale contre la Norvège (1-2), tandis que le Portugal avait été battu dans les ultimes minutes par l’Espagne (0-1) au même stade de la compétition. Les quatre hommes devraient être opérationnels rapidement pour le début de la préparation.

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Ibrahim Mbaye, sur le départ côté parisien, a aussi fait son retour après avoir disputé le Mondial avec le Sénégal, éliminé par la Belgique en 1/16es de finale (3-2, a.p.). Pour rappel, le premier match amical des doubles champions d’Europe en titre aura lieu mercredi face à Majorque (21h). Ils affronteront ensuite Manchester United samedi prochain (17h). Les hommes de Luis Enrique lanceront officiellement leur saison lors de la Supercoupe d’Europe le 12 août face à Aston Villa (21h), avant d’affronter le RC Lens à Bollaert pour le Trophée des Champions, le 16 août (20h45).