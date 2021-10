Newcastle prêt à réaliser le gros coup Luis Campos

La révolution est en marche à Newcastle. Depuis le rachat par les investisseurs saoudiens, les Magpies ont changé de dimension, et plusieurs opérations d'envergure sont attendues dans les prochaines semaines. Sur un siège éjectable, le manager Steve Bruce pourrait bientôt rendre son tablier. Si les nouveaux actionnaires ne souhaitent pas se précipiter pour trancher, d'autres changements vont intervenir rapidement au sein de l'organigramme du club anglais. Ainsi, la nouvelle direction de Newcastle souhaiterait l'arrivée d'un directeur sportif pour gérer le quotidien de l'équipe première et chapoter le recrutement.

La suite après cette publicité

Si plusieurs candidatures ont été reçues, une attire particulièrement l'attention des nouveaux propriétaires : celle de Luis Campos. Selon les informations de Sky Sports, les Magpies étudieraient sérieusement le profil du Portugais pour endosser le costume d'homme providentiel. Car si la présidente du consortium Amanda Staveley a révélé que Newcastle devait désormais se battre pour le titre, posséder un directeur sportif de la carrure de Campos constituerait un argument indéniable.

Luis Campos, l'excellence en matière de recrutement

Personne n'a occulté en France que l'AS Monaco et le LOSC ont privé le PSG du titre de champion de France avec le principal protagoniste dans leurs rangs. Sa faculté à attirer des joueurs au potentiel indéniable pour les céder à prix d'or reste unanimement reconnue, tout comme ses compétences en matière de scouting. L'AS Monaco peut ainsi remercier le dirigeant portugais d'avoir vendu les Fabinho, Thomas Lemar, Kylian Mbappé ou encore Bernardo Silva et Anthony Martial pour des sommes astronomiques. Ces derniers avaient débarqué en Principauté pour des indemnités assez faibles. Idem au LOSC avec Gabriel, Nicolas Pépé ou encore Victor Osimhen.

Autant de points forts qui rendent la candidature de Luis Campos plus qu'attractive. Cela tombe bien, le principal protagoniste estime que le projet de Newcastle mérite d'y apporter une certaine attention et que les supporters attendent depuis trop longtemps de voir leur équipe remporter un trophée. Campos juge également que les pensionnaires de St James' Park possèdent un public incroyable et un potentiel encore inexploité. Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC la saison dernière, Luis Campos s'impose par son charisme naturel et ses capacités à fédérer autour d'un projet. Des qualités requises pour épouser la cause de Newcastle...