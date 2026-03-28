Amine Gouiri est le nouveau patron de l’Algérie !

L’Algérie est sortie de la dernière CAN par la petite porte, et le crash face au Nigeria en quarts de finale (2-0) a laissé un goût de gâchis monumental. Sur le papier, l’Algérie a réalisé un parcours honorable après deux éliminations en poules lors des dernières éditions. Face aux Super Eagles, et dans le tournoi dans son intégralité, les Verts ont manqué de ce coup de rein, de cette étincelle capable de briser les lignes adverses. C’était un parcours en trompe-l’œil : du talent, certes, mais une incapacité à transformer la domination en danger réel, jusqu’à cette élimination qui a sonné comme une fin de parcours brutale mais assez logique.

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Au cœur de ce retour à la réalité, l’absence d’Amine Gouiri s’est fait ressentir. Depuis qu’il a posé ses valises à Marseille, l’attaquant a franchi un palier physique et mental, devenant l’un des moteurs de l’attaque phocéenne. Son absence, due à une opération sur une épaule trop douloureuse depuis des mois, lors de la compétition africaine a été un véritable coup de massue tactique. Sans son profil hybride, capable de décrocher pour organiser ou de percuter dans les petits espaces, le front de l’attaque algérienne a manqué de "poids" et surtout de liant. Il était le joueur dont l’Algérie avait besoin pour sortir de la prévisibilité et offrir une alternative crédible à des attaquants algériens qui se sont cassés les dents sur la robuste défense du Nigéria.

Amine Gouiri résout (presque) tous les problèmes offensifs de l’Algérie

Après plusieurs semaines de montée en puissance en club, Gouiri effectuait son retour avec les Verts pour ce rassemblement de mars. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son impact a été immédiat lors de la large victoire face au Guatemala ce vendredi (7-0). Aligné sur le front de l’attaque, il a été le grand artisan du succès algérien en inscrivant un doublé et en provoquant un penalty. Sa justesse technique et son sens du placement ont permis de fluidifier le jeu offensif, apportant une efficacité qui faisait défaut à l’équipe lors des précédentes sorties.

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Sa complémentarité avec des Aouar, Mahrez ou encore Amoura est très intéressante pour la suite et le sélectionneur des Fennecs a tout intérêt à capitaliser là-dessus. Pour l’avenir, Amine Gouiri s’impose comme le rouage essentiel du système mis en place par Vladimir Petkovic. Son intelligence de jeu et sa capacité à s’intercaler entre les lignes offrent des solutions tactiques précieuses pour le nouveau sélectionneur. En apportant ce liant indispensable à la construction des actions, comme ce fut le cas face aux Guatelmatèques ce vendredi, il devient l’un des atouts majeurs de l’Algérie dans l’optique de la Coupe du monde. Sa complémentarité avec les autres cadres de l’attaque sera l’une des clés de la réussite des Fennecs sur la scène internationale.