OM : le malheureux Benjamin Pavard a vécu une semaine désastreuse !

L’Olympique de Marseille a laissé filer une belle opportunité de s’emparer de la tête de la Ligue 1 ce samedi soir à Bollaert. Battus (2-1) par un RC Lens conquérant, les Phocéens sont tombés face à un adversaire plus tranchant et surtout plus solide mentalement. Rapidement devant grâce à Mason Greenwood, les hommes de Roberto De Zerbi ont ensuite sombré, punis par deux erreurs défensives évitables. Déjà fautif mercredi au Portugal, Benjamin Pavard a de nouveau vécu une soirée cauchemardesque, provoquant un penalty et marquant contre son camp. Sorti à l’heure de jeu, l’international français a symbolisé à lui seul les errements marseillais du moment. Pourtant, les premières apparitions de Pavard à l’OM avaient laissé entrevoir une recrue rassurante, appliquée dans ses transmissions et attentive dans le placement, avec notamment un premier but inscrit contre Lorient pour sa grande première en septembre.

Positionné axe droit dans la défense à trois ce samedi soir, il a d’abord contenu les appels d’un Saïd remuant et compensé les montées d’Emerson sur son couloir. Pendant le premier quart d’heure, son expérience et son sens du timing ont semblé remettre un peu d’ordre dans une ligne défensive parfois fébrile. L’OM, dominateur en début de match, paraissait en maîtrise avant que tout ne bascule sur une action anodine, révélatrice des doutes du moment. «Supporters Marseillais, Je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir je ne l’ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot. Merci pour votre soutien, même dans les moments difficiles. Nous allons nous relever, ensemble», a tout de suite déclaré le défenseur en story Instagram. La confiance de l’ancien Munichois s’est alors effondrée, comme celle de toute l’équipe phocéenne

Deux nouvelles erreurs

Car après Lisbonne, le cauchemar a continué. Mercredi, sur la pelouse du Sporting, Benjamin Pavard avait déjà été impliqué sur les deux buts encaissés, en couvrant d’abord le buteur Geny Catamo, pourtant à la limite du hors-jeu, puis en déviant involontairement dans ses propres filets une frappe d’Alisson Santos. 72 heures plus tard, le scénario s’est répété dans le Nord. À la 22e minute, le Champion du monde 2018 fauche maladroitement Odsonne Édouard dans la surface, offrant à l’ancien Parisien l’occasion d’égaliser sur penalty. Pire encore, au retour des vestiaires, sur un corner de Thomasson, Pavard est mal positionné et pousse le ballon dans ses propres cages (2-1, 53e). Deux gestes qui coûtent très cher à son équipe et scellent pratiquement le sort du match : «**» En un instant, le défenseur de 29 ans est passé du statut de cadre expérimenté à celui de symbole des erreurs défensives marseillaises. Et comme un symbole, l’ancien roc de l’Inter est devenu le premier joueur de l’OM à concéder un penalty et marquer contre son camp lors d’un même match de Ligue 1 depuis 2006. Sur le plan statistique, la soirée de Pavard confirme ce ressenti d’impuissance. En effet, il n’a remporté qu’un seul de ses deux duels au sol, n’a réalisé qu’un seul tacle, sans en gagner, et n’a signé aucune interception. Avec seulement deux dégagements et une récupération, son influence défensive a été minime, presque inexistante. Ajoutons à cela une faute, un penalty concédé et un but contre son camp, et on obtient un bilan trop lourd.

Son calvaire s’est achevé à la 61e minute lorsque Roberto De Zerbi a choisi de le remplacer par Bilal Nadir, un choix fort et révélateur du désarroi du technicien italien. «Les deux défaites peuvent s’expliquer par les deux prestations de Pavard. Il a été malheureux à Lisbonne sur l’égalisation pour quelques centimètres, puis en détournant le ballon dans la lucarne. Je n’ai pas revu l’image ce soir, mais je suis sûr qu’il a commis une faute (…) Il a été encore malchanceux en marquant contre son camp. Il ne doit pas perdre sa confiance, c’est une valeur ajoutée, un joueur d’expérience. Il ne faut pas que ça le touche, il doit rester tranquille et être heureux de jouer à l’OM. J’aimerais avoir plusieurs Pavard dans mon équipe. L’an dernier, on avait gagné sans le mériter. Ce soir, c’est l’inverse», a détaillé De Zerbi. Dans un contexte où la concurrence s’intensifie, Leonardo Balerdi, resté sur le banc ce samedi, pourrait bien lui griller la priorité dans la hiérarchie, même si l’Argentin a été l’auteur d’une rentrée désastreuse. Recruté cet été pour apporter son expérience du très haut niveau, Benjamin va devoir réagir vite pour ne pas voir sa situation s’enliser. Pour Pavard, la semaine a été cauchemardesque et seule une réaction immédiate pourrait éviter que cette spirale négative ne s’installe durablement dans les esprits phocéens.