CdF : la victoire de Lens envoie Monaco en Ligue Europa Conférence et Rennes en Ligue Europa

La victoire du RC Lens face à l’OGC Nice en finale de la Coupe de France (3-1) a eu des conséquences importantes sur la répartition des places européennes en Ligue 1. Grâce à ce scénario, l’AS Monaco, septième du Championnat et pas qualifié en Coupe d’Europe pour la saison prochaine, décroche finalement son billet pour les barrages de la Ligue Europa Conference la saison prochaine.

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Dans le même temps, le Stade Rennais profite également de cette issue favorable. Les Bretons accèdent directement à la phase de ligue de l’Europa League et évitent ainsi les barrages de Ligue Europa Conférence. Une excellente nouvelle pour Rennes, qui sécurise une campagne européenne plus confortable, mais surtout pour Monaco, qui jouera bien une Coupe d’Europe l’année prochaine.

Les clubs qualifiés en Coupe d’Europe

- Ligue des Champions (phase de ligue) : PSG, Lens, Lille

- Ligue des Champions (3e tour préliminaire) : OL

- Ligue Europa (phase de ligue) : OM, Rennes

- Ligue Europa Conférence (barrages) : Monaco