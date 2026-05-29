Pablo Longoria veut recruter un ancien joueur de l’OL

Pablo Longoria et River Plate sont décidés. Le président du club argentin a besoin d’un vent de fraîcheur et un élément né au pays serait le bienvenu cet été : Thiago Almada (25 ans). Selon les informations d’Olé, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid aurait tapé dans l’œil du club sud-américain, notamment après l’annonce de la liste de l’Albiceleste hier soir.

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De son côté, Eduardo Coudet, entraîneur des Millonarios, est déterminé à le récupérer. Or, un élément pourrait bloquer l’opération durant la période estivale. Les Colchoneros sont disposés à négocier son transfert que pour 20 millions d’euros, en échange de 50 % des droits acquis en juillet 2025 pour 40 millions d’euros. À cette somme s’ajoute le salaire du joueur, qui dépasse les 3 millions d’euros. Affaire à suivre…