Real Madrid : Karim Benzema connaît déjà la date de son départ

Pour Karim Benzema (35 ans), le Real Madrid est plus qu’un club. C’est une seconde famille. Là-bas, l’attaquant est devenu l’un des meilleurs joueurs à son poste tout en prenant du galon au sein de l’équipe. Cette saison, celui qui a été sacré Ballon d’Or 2022 est le capitaine de la formation madrilène. Leader sur comme en dehors du terrain, KB9 a d’ores et déjà prolongé son contrat jusqu’en 2024, lui qui est en fin de contrat le 30 juin. C’est ce qu’assure AS ce mercredi.

La publication ibérique explique que le Real Madrid a activé la "clause Ballon d’Or" du Français (si un joueur remporte ce trophée, il prolonge d’une année automatiquement, ndlr). Benzema aurait donc accepté de rester jusqu’en 2024. AS ajoute que le joueur né en 87 est conscient que la saison prochaine sera sa dernière au sein de la Casa Blanca puisque le club cherche un nouvel attaquant et que le Brésilien Endrick arrivera aussi. Mais l’histoire d’amour entre le Nueve et les Merengues devrait se poursuivre une fois sa carrière sportive terminée. Les portes du club espagnol lui sont grandes ouvertes pour entamer sa seconde carrière.

