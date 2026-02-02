Naples en passe de s’offrir un crack du Sporting

Buteur décisif pour le Sporting face à Bilbao en C1, Alisson Santos s’apprête à franchir un cap important dans sa carrière en rejoignant l’Italie, du côté de Naples. Le milieu offensif brésilien de 23 ans est arrivé ce lundi pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Le club napolitain a conclu un accord avec le Sporting CP pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une indemnité de 3,5 millions d’euros et d’une option d’achat de 16,5 millions d’euros.

Alisson Santos, qui a disputé 31 matchs cette saison avec le Sporting toutes compétitions confondues pour 3 buts et 3 passes décisives, apportera sa polyvalence et sa qualité technique à l’effectif napolitain. Recruté pour 2,1 millions d’euros après s’être révélé à l’Union de Leiria, il pourrait également permettre au club portugais de réaliser une plus-value notable si l’option d’achat est levée. Pour le Brésilien, ce transfert représente l’occasion de découvrir le football italien et de se montrer sous la direction d’un technicien reconnu comme Conte pour son exigence.