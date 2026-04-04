Real Madrid : Alvaro Arbeloa lance un grand avertissement avant le Bayern Munich

Le retour de trêve internationale devait offrir au Real Madrid l’occasion idéale de mettre la pression sur le FC Barcelone dans la course au titre. En déplacement sur la pelouse du premier relégable, Majorque, les Madrilènes avaient une opportunité en or de revenir à un point de leur rival catalan avant le choc entre Barcelonais et Colchoneros ce samedi soir. Mais la soirée a rapidement viré au piège pour les hommes d’Alvaro Arbeloa. Malgré une entame ambitieuse et plusieurs occasions franches, notamment pour Kylian Mbappé, les Merengues ont buté sur un Léo Román impérial dans le but majorquin. Et alors que la domination madrilène semblait totale, une erreur défensive a permis à Manu Morlanes d’ouvrir le score juste avant la pause. Dominé dans le jeu, mais redoutable en transition, Majorque a profité de la fébrilité madrilène pour mettre le Real sous pression dans une rencontre qui a peu à peu échappé aux visiteurs. En seconde période, l’entrée de Jude Bellingham et de Vinícius Júnior n’a pas suffi à relancer une attaque madrilène trop imprécise dans le dernier geste.

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Les occasions se sont multipliées, mais le manque d’efficacité a fini par peser lourd, malgré l’égalisation tardive d’Éder Militão sur corner à deux minutes de la fin. Un but qui aurait pu sauver les meubles… avant le coup de massue signé Vedat Muriqi dans le temps additionnel, profitant d’une nouvelle erreur défensive pour offrir un succès renversant aux Baléares (2-1). Une défaite cruelle qui pourrait coûter très cher dans la lutte pour la Liga et qui intervient au pire moment pour le Real Madrid. « C’est plus difficile qu’avant le match. Il nous reste huit matchs, et comme je l’ai dit aux joueurs, quel que soit le classement, notre prochain objectif est de remporter ces huit rencontres. Pour cela, nous devons jouer mieux qu’aujourd’hui et être beaucoup plus performants. Tout est plus compliqué, mais notre objectif reste le même. C’était probablement le contexte, l’angoisse d’être menés au score, le manque de patience… Ils ont mieux resserré les espaces et ont affiché plus d’énergie une fois en tête. Nous avons manqué de patience et de ce sur quoi nous avions travaillé pendant la semaine », s’est lamenté Alvaro Arbeloa. Car dans trois jours, les Merengues devront déjà se tourner vers leur quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et pendant que les Madrilènes trébuchaient à Majorque, les Bavarois ont eux arraché une victoire spectaculaire à Fribourg dans le temps additionnel. Un scénario qui renforce encore la pression autour de la Casa Blanca à l’approche de ce choc européen.

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La reprise de volée d’Arbeola en conférence de presse

Dans la suite de sa conférence de presse, Alvaro Arbeloa n’a pas manqué l’occasion de fustiger l’attitude de ses joueurs ce samedi soir, à l’heure où le grand sprint final de la fin de saison débute. « Nous n’avons pas eu la patience ni les efforts que nous avons déployés durant la semaine. Nous n’avons pas réussi à renverser la situation ni à marquer de l’extérieur. Nous avons mieux joué en première mi-temps qu’en seconde, même si nous aurions eu besoin de plus d’énergie et de lucidité en seconde période. Pour moi, il est beaucoup plus facile de comprendre la difficulté du match, l’adversaire et le contexte. C’est facile à voir. Le plus difficile est de faire comprendre aux joueurs que sans un engagement total aujourd’hui, nous n’aurions pas pu gagner. Nous avons dominé la première mi-temps, mais un relâchement de concentration nous a coûté l’avantage. Ici, dès qu’on perd sa concentration… Quand on n’est pas réaliste et qu’ils le sont, voilà ce qui arrive. Ne pas avoir mieux joué en seconde période, c’est ce qui me désole le plus. Ce que je dis toujours, c’est qu’il m’est plus simple de voir la difficulté du rival, mais le problème pour les joueurs est de comprendre que sans 200% nous ne gagnerons pas. C’est l’élite et ça se paie ».

Malgré cette pique envoyée à ses joueurs, l’ancien défenseur international espagnol a tenu à se ranger du côté de ses joueurs comme à son habitude. S’il s’est montré déçu, Arbeloa ne veut néanmoins pas instaurer un climat de pression dans le vestiaire, alors que les Merengues auront la chance d’accueillir à l’aller et ainsi de rebondir face à l’ogre bavarois. « Cette défaite est la mienne, et je l’ai dit aux joueurs. C’est entièrement de ma faute, et je veux qu’ils se concentrent dès maintenant sur le match de mardi. C’est moi qui prends les décisions, qui fais les changements et qui leur dis comment jouer. J’ai besoin qu’ils donnent tout en Ligue des Champions, dans une compétition aussi importante. En quittant les vestiaires, ils ne doivent penser qu’au Bayern. Je connais le potentiel de mes joueurs. Je sais qu’ils comprennent l’importance du match de mardi. Parfois, ils ne sont tout simplement pas dans un bon jour et les choses ne se passent pas comme prévu. Il faut se ressaisir. Les supporters madrilènes vont nous offrir une nouvelle soirée de Ligue des Champions. Sans eux, tout est plus difficile, et avec eux, tout est plus facile ». L’heure est à la remobilisation, alors que les troupes de Vincent Kompany débarqueront en terre ibérique avec le couteau entre les dents.