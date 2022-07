Chelsea : Tom Glick nommé président des affaires

Responsable du marketing et des opérations sportives depuis 30 ans au club, Tom Glick devient le président des affaires annonce Chelsea. Il a auparavant travaillé au New York City FC et au City Football Group. Mais également a été directeur général du comté de Derby dans les années 2000. Il a été président de la franchise NFL des Panthers de la Caroline jusqu'en février de cette année, selon The Athletic.

« Le Chelsea FC est une institution sportive emblématique, connue et admirée dans le monde entier. J'ai été très impressionné par la vision et la mission de Todd Boehly et Clearlake. Ils ont la communauté de Chelsea au cœur de tout ce qu'ils font. Nous avons ici une énorme opportunité d'améliorer les performances à tous les niveaux, au nom de tous ceux que nous servons »; a déclaré Tom Glick dans le communiqué. Il sera chargé des opérations quotidiennes du Chelsea FC, y compris la gestion de sa stratégie commerciale mondiale, la croissance des revenus, l'amélioration de l'engagement des fans et la création d'expériences exceptionnelles pour les fans du club.