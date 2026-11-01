Kylian Mbappé se fixe un nouvel objectif XXL, Donnarumma sous pression après ses dernières performances

Kylian Mbappé se fixe un nouvel objectif XXL

Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé s’est déjà fixé un nouvel objectif après avoir terminé deuxième du Ballon d’Or. Selon AS, le Français veut maintenant aller chercher son "autre Ballon d’Or" : les grands titres collectifs avec le Real. Avec 100 buts en 116 matchs et 14 réalisations en 13 rencontres cette saison, ses statistiques individuelles sont déjà là. Il veut désormais remplir l’armoire à trophées. Et José Mourinho doit trancher à droite de sa défense. Avec la blessure de Fede Valverde, Dumfries et Trent Alexander-Arnold disposent enfin d’une vraie occasion de récupérer leur place. Les deux spécialistes ont beaucoup perdu en temps de jeu ces dernières semaines et vont devoir profiter de cette opportunité.

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Gigio Donnarumma dans le dur

Gianluigi Donnarumma traverse une période compliquée. Enzo Maresca continue pourtant de lui afficher une confiance totale et a même parlé d’un "Gigio plus dix", comme pour expliquer que son gardien restait l’un des premiers noms inscrits sur la feuille de match. Mais les performances ne suivent pas vraiment. Donnarumma est pointé du doigt sur plusieurs buts récents et vient désormais d’encaisser 13 buts lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Et le contexte n’aide pas puisque City vient de perdre 1-0 contre Brighton, sa deuxième défaite consécutive en Premier League après avoir commencé la saison avec sept victoires.

Période décisive pour l’OM

"L’OM, une semaine au crash-test". Après plusieurs semaines compliquées, Marseille vient enfin de retrouver une dynamique positive. Mais les hommes de Bruno Genesio vont maintenant enchaîner Toulouse, Leverkusen en Ligue Europa puis Lens. Trois matchs qui devraient permettre de savoir ce que cet OM vaut réellement. Genesio parle lui-même d’une occasion de "s’étalonner" face à des adversaires plus costauds. Et avant cette série, une question reste ouverte en défense : qui accompagnera Nayef Aguerd ? Pour le moment, Conrad Egan-Riley garde une petite avance sur Bamo Meïté grâce notamment à sa qualité dans la relance. Mais l’Ivoirien revient bien et ses dernières performances ont complètement relancé la concurrence. Cette embellie confirme surtout que Genesio n’a jamais abandonné ses idées malgré les mauvais résultats. Emerson expliquait d’ailleurs que même pendant la série de défaites, le coach n’avait jamais changé sa manière de travailler.