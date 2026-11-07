PSG : Lucas Beraldo réagit à sa 100e sous le maillot parisien

Une soirée symbolique pour Lucas Beraldo. À l’occasion de la victoire du Paris Saint-Germain face à Troyes (1-0), ce samedi soir, le défenseur brésilien a franchi un cap important en disputant son 100e match sous les couleurs parisiennes. Un moment particulier pour le joueur de 22 ans, qui n’a pas caché son émotion au coup de sifflet final. «C’était un match incroyable pour moi et ma famille, j’espère en faire davantage. On a gagné ce soir, c’était le plus important», a-t-il confié en zone mixte.

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Le Brésilien a également tenu à saluer le soutien du public parisien, particulièrement présent pour cette soirée spéciale puisque le Virage Auteuil fêtait lui son 35e anniversaire. «Les supporters sont toujours incroyables, c’était un jour spécial pour eux et je veux leur dire merci pour le soutien et pour la fête», a-t-il déclaré. Enfin, Beraldo s’est projeté sur la suite de la saison, satisfait de voir le PSG aborder la trêve internationale sur une dynamique positive : «c’était très important pour nous d’arriver maintenant avec toutes ces victoires et on espère continuer après la trêve». Une 100e apparition célébrée de la meilleure des manières.