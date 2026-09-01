Fiorentina : Moise Kean rejoint Côme pour 40 M€

C’est désormais officiel, Moise Kean est un nouveau joueur de Côme. Le club lombard a annoncé la signature de l’attaquant italien, qui quitte donc la Fiorentina après une saison. L’opération, longtemps bloquée ces derniers jours, a finalement pu être bouclée après le feu vert définitif de la formation toscane. L’arrivée de Beto à Florence, appelé à prendre la succession de Kean, a notamment permis de débloquer la situation. Moise Kean rejoint sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat le projet de Cesc Fàbregas à Côme, qui réalise un joli coup sur le marché italien après un été déjà chargé.

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Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT — Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026

«Como 1907 a le plaisir d’annoncer la signature de l’attaquant international italien Moise Kean, en provenance de l’ACF Fiorentina, sous forme de prêt initial avec obligation d’achat» peut-on lire dans un communiqué. L’attaquant de 26 ans s’est engagé après avoir passé les différentes étapes nécessaires à son arrivée en Lombardie. Le montant de l’obligation d’achat est estimé à 40 millions d’euros, avec 35 millions d’euros de part fixe et 5 millions d’euros de bonus. Côme tient donc son nouveau renfort offensif, tandis que la Fiorentina tourne définitivement la page Kean.