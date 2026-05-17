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Ligue 1

Kevin Trapp veut continuer au Paris FC… avec Antoine Kombouaré

Par Josué Cassé
1 min.
Kevin Trapp avec le Paris FC. @Maxppp
Paris FC 2-1 PSG

Comblé après la victoire de son équipe contre le PSG (2-1), Kevin Trapp a dit tout le bien qu’il pensait du projet mené par le Paris FC. En zone mixte, l’ancien gardien des Rouge et Bleu a également encensé son coach, Antoine Kombouaré.

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«Il n’y a pas mieux que de gagner un match comme ça pour terminer en beauté. Ça donne beaucoup d’envie pour continuer l’année prochaine avec un peu de vacances d’abord (rires). Mais ça donne envie de continuer ce projet. On sait de quoi on est capables après avoir été menés par exemple. Pour le club, les supporters, le nouveau staff, ça donne envie. Si on a envie de continuer, c’est aussi grâce à lui (Antoine Kombouaré, ndlr). Il a fait un très bon travail, il a redonné de la confiance. C’est à lui de décider et à nos responsables aussi».

Pub. le - MAJ le
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